2 февраля, 17:10

Глава Минпромторга Денис Мантуров выдвинут в совет директоров «Газпрома». Об этом 2 февраля пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух неназванных федеральных чиновников. Кроме того, изданию удалось ознакомиться с распоряжением правительства о выдвижении кандидатов в руководящий орган газового концерна.

По данным «Ведомостей», Мантуров займет в совете директоров «Газпрома» место бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. 30 января источники газеты сообщили, что вместо Улюкаева в совет войдет его преемник в Минэкономразвития Максим Орешкин.

Теперь же собеседник издания в одном из подрядчиков «Газпрома» говорит, что Мантуров «очень понравился в свое время» президенту России Владимиру Путину, и на него министр и «ориентируется». Кроме того, по сведениям газеты, в правительстве обсуждали возможное повышение Мантурова.

В совет директоров «Газпрома» входят 11 человек. Переизбрание совета происходит на ежегодном общем собрании акционеров. В 2017 году оно запланировано на июнь.

Улюкаев был отправлен в отставку с поста министра экономического развития в ноябре 2016 года после того, как был задержан по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у «Роснефти». До 15 апреля 2017 года Улюкаев по решению суда будет находиться под домашним арестом.