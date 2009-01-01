2 февраля, 17:00

Россия с 6 февраля вводит запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Новой Зеландии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Как он пояснил, запрет вводится в связи с тем, что в говяжьих продуктах был обнаружен препарат для наращивания мышечной массы рактопамин. Продукция, которая была отправлена из Новой Зеландии до введения запрета, будет подвергнута лабораторному контролю.

Глава Россельхознадзора добавил, что помимо рактопамина в охлажденной говядине из Новой Зеландии не раз обнаруживались листерии и бактерии группы кишечной палочки.

Как уточнил Данкверт, листерии в новозеландской говядине находили три раза, еще один раз их обнаружили в баранине. Также листерии и бактерии группы кишечной палочки обнаруживали в рыбе из новой Зеландии, а в пяти случаях в ней также находили ртуть.

«Мы предупреждаем новозеландских поставщиков: если обнаружения повторятся, будем ограничивать и поставки масла с жиром», – сказал глава Россельхознадзора, отметив, что бактерии также выявлялись в сливочном масле.

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), за первые 11 месяцев 2016 года Новая Зеландия поставила в Россию более 115 тонн свежей и охлажденной говядины на $1,6 млн. Поставки баранины и козлятины составили 719,9 тонны на $6,4 млн.