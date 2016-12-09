«Революция 1917 года: катастрофа или триумф? Закономерность или случайность? Что мы потеряли и что обрели? Решать вам!» – так звучит заставка к новой ежедневной рубрике на радио «Вести FM». «Революция: кровавый кошмар или ветер перемен?» – повторяют эту формулу на радиостанции «Говорит Москва». «Можно ли сказать, что Октябрьская революция была кровавым переворотом? Или вы считаете, что это начало светлого будущего?» – задаются вопросом на радио «Комсомольская правда». Ключевое слово в обоих случаях – «или». Можно быть уверенным, что в течение года мы еще не раз услышим такие формулы – судя по всему, столетие революции решено обсуждать именно так расплывчато.

«Давайте обсудим»

За три года государственные медиа приучили нас к бескомпромиссности оценок всего и всех – Украины, Европы или Америки. В самом центре параллельного мира пропаганды находимся «мы, Россия» (между двумя понятиями уже не делается разницы); в этом мире все герметично, не может быть никакого «или», тени сомнений; зритель/слушатель уже привык, что большинство ключевых вопросов решены в пользу России самой природой или «самой историей». И вдруг предлагается «решать самим», причем не что-то простенькое, а отношение к ключевому событию ХХ века.