2 февраля, 17:24

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель подаст заявление на депутата Наталью Поклонскую в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссер также пообещал подать заявление на представителей общественных организаций, которые требуют от кинотеатров отказаться от показа фильма «Матильда».

«Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам. В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, один будет касаться лично Поклонской, второй – людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма», – заявил он.

31 января организация «Христианское государство – Святая Русь» отправила письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката фильма «Матильда». Авторы писем обещали предпринять «методы борьбы с беззаконием и безумием» и заявили, что показ фильма будет расценен как провокация к «русскому майдану».

Ранее Поклонская попросила Генпрокуратуру повторно проверить законность расходования бюджетных средств на создание фильма. Она заявила, что сценарий фильма должна проверить экспертная комиссия, в которую войдут историки и богословы.

В ноябре 2016 года Алексей Учитель заявил, что прокуратура уже проверяла его фильм и не выявила в нем нарушений.

Картина выйдет в прокат 25 октября 2017 года.