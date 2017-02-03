10:35

Врачи на неделю ввели координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзу-младшего в искусственную кому. Об этом РИА Новости сообщил его отец.

«Естественно, есть надежда, я бы не разговаривал, если бы ее не было. Сейчас будет в 10.00 мск консилиум, куда приедут все врачи, которые его лечили в тот раз… Поэтому, они знают, как это лечить», – отметил Кара-Мурза-старший.

Владимира Кара-Мурзу экстренно госпитализировали утром в четверг, 2 февраля. Как рассказал адвокат Вадим Прохоров, у политика обнаружили симптомы отравления, аналогичные тем, которые были у него во время прошлой госпитализации в мае 2015 года.

Позже Прохоров сообщил, что Кара-Мурза-младший находится в критическом состоянии: у него усилилась полиорганная недостаточность, публициста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и гемодиализа.

Причины появления этих симптомов врачи установить не смогли. «Если в прошлый раз они высказывали предположение, что он одновременно принимал два лекарства, то сейчас он их не принимает», – сказал адвокат.

Глава «Открытой России» Михаил Ходорковский написал в твиттере, что у координатора движения приступ, не уточнив, какой именно.

В мае 2015 года Кара-Мурзу-младшего госпитализировали с признаками отравления. Согласно данным экспертизы, которую провели французские специалисты, у него обнаружили существенное превышение концентрации некоторых тяжелых металлов.

Сам политик заявлял, что его пытались отравить из-за его профессиональной деятельности. В январе 2016 года он обратился в СК с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении, однако уголовное дело тогда возбуждено не было.

Владимир Кара-Мурза-младший – соратник убитого оппозиционного политика Бориса Немцова, в разное время состоял в «Демократическом выборе России» и Союзе правых сил.