2 февраля, 18:54

От гриппа и ОРЗ в 2016 году в России умерли более тысячи человек, что вдвое больше, чем число умерших от осложнений гриппа в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

При этом всего число смертей в стране за год сократилось на 3,7%. Меньше смертей в 2016 году было зафиксировано от туберкулеза, ишемической болезни, пневмонии.

В ДТП и несчастных случаях в 2016 году погибло на три тысячи меньше людей, чем в 2015 году. Показатель убийств и самоубийств также снизился.

Увеличился показатель смертей от «прочих болезней». По мнению президента организации «Лига пациентов» Александра Саверского, в эту категорию Минздрав может записывать часть летальных случаев, по которым ведомству необходимо улучшить статистику.

В январе Роспотребнадзор заявил, что вакцинацию против гриппа в России за год прошли более 40% населения. В феврале сообщалось, что с момента начала эпидемии гриппа в 2016 году от осложнений скончались более 500 человек. Это был самый высокий показатель смертности от гриппа за три года.