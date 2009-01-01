2 февраля, 18:42

Президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из причин эскалации конфликта в Донбассе является поддержка на прошедших в ноябре выборах президента США кандидата от демократов Хиллари Клинтон местными олигархами. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Как мы знаем, в ходе предвыборной кампании в США действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов и, больше того, некоторые олигархи с одобрения, наверняка, политического руководства финансировали этого кандидата или кандидатку, если сказать более точно»,- заявил Путин.

Он также выразил уверенность, что теперь украинские власти пытаются « наладить отношения с действующей администрацией и тоже через конфликт – это всегда лучше, всегда удобнее, легче затянуть новую администрацию в решение украинских проблем и наладить таким образом какой-то диалог».

«Первая причина, на мой взгляд, в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии», – сказал Путин.

Путин также выразил мнение, что с помощью эскалации власти Украины мобилизуют вокруг себя население, таким образом пытаясь «заткнуть» активизировавшуюся в последнее время оппозицию.

Эскалация конфликта в Донбассе началась в конце января, когда стали поступать сообщения о масштабных боевых действиях в районе Авдеевки. Сепаратисты и украинская армия в эскалации обвинили друг друга.