2 февраля, 19:24

Министерство финансов США смягчило санкции против российской Федеральной службы безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно новому распоряжению, впредь разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ. Документ разрешает получать лицензии и разрешения ФСБ для экспорта информационных технологий. При этом «экспорт или реэкспорт» товаров и услуг в Крым запрещен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не спешить с выводами. «Мы знаем на примере двигателей для ракет, что американские партнеры никогда не заводят под санкции свои потребности», – сказал он.

27 января президент США Дональд Трамп назвал «преждевременным» вопрос об отмене антироссийских санкций. Помощница президента Келиэнн Конуэй рассказывала, что в Белом доме обсуждают отмену санкций, но не уточнила, о чем именно идет речь.

Впервые санкции против России были введены в 2014 году из-за присоединения Крыма, ФСБ попала под их действие в декабре 2016 года.

РБК предполагало, что новые санкции вызовут проблемы в поставках техники в Россию, в том числе мобильных телефонов и планшетов. Это связано с тем, что все устройства с функцией шифрования должны быть согласованы с ФСБ, но введение санкций лишило поставщиков возможности контактировать с ведомством.