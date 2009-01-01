Новый хозяин Белого дома, как известно, собрал крайне необычную команду. Но даже на общем пестром фоне выделяется фигура Карла Айкана. В конце года миллиардер принял официальное приглашение Дональда Трампа стать специальным (и при этом внештатным) советником президента США в вопросах регулирования. «Карл находился со мной с самого начала, он является одним из лучших в мире бизнесменов», – отметил Трамп. Можно себе представить, как отреагировала на новость корпоративная Америка – по крайней мере та ее часть, которую не обошел вниманием известнейший рейдер и «один из самых алчных людей в мире» (в определении Чарльза Мейера-младшего, экс-президента не существующей ныне авиакомпании TWA). «Карл Айкан много лет успешно пугал компании поглощениями, заставляя их руководство выкупать акции, ранее скупленные им, по завышенной цене, недоступной обычным акционерам», – пишет Кинни Брук в своей классической книге «Бал хищников» (в России вышла в издательстве «Олимп-Бизнес»). Похоже, помимо двух широко известных страстей мастера «зеленого шантажа» – делать деньги и издеваться над менеджментом компаний-жертв – и вправду существует третья: раз за разом доказывать бесконечным критикам и недоброжелателям, что Айкан, несмотря ни на что, еще способен оставить позитивный след в истории. Republic публикует фрагмент книги Брук, в которой автор рисует портрет инвестора.