2 февраля, 21:01

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер уточнил, что смягчение санкций против Федеральной службы безопасности (ФСБ) не нужно расценивать как изменение политики США по вопросу антироссийских санкций, передает Reuters.

«Уточнение определенных исключений – типичная практика для Минфина после введения санкций», – заявил он.

Это не означает изменений в политике США, добавил Спайсер.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что не принимал решения по ослаблению санкций.

Ранее Минфин США ослабил санкции против ФСБ, разрешив «все сделки и действия» с российской спецслужбой. Согласно документу, ФСБ может выдавать американским компаниям лицензии и разрешения для экспорта информационных технологий. При этом «экспорт или реэкспорт» товаров и услуг в Крым запрещен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, призвал «сначала понять, о чем идет речь».

О возможных проблемах с поставками техники в Россию из-за санкций против ФСБ писало РБК. Все устройства с функцией шифрования перед поступлением на рынок должны быть согласованы с ФСБ, что стало невозможным, так как из-за санкций поставщик не мог контактировать с ведомством, рассказывало издание. Опрошенные РБК эксперты тогда напомнили, что в аналогичной ситуации после попадания «Главгосэкспертизы» России под американские санкции Минфин США вскоре разрешил взаимодействие с ним для получения необходимых по российскому законодательству документов и предсказали такое же развитие событий в случае с ФСБ.

27 января президент США Дональд Трамп назвал «преждевременным» вопрос об отмене антироссийских санкций, до этого помощница президента Келиэнн Конуэй рассказывала, что в Белом доме обсуждают отмену санкций.

Предыдущий президент США Барак Обама ввел санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма, ФСБ попала под их действие в декабре 2016 года.