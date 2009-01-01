2 февраля, 23:08

Глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, экипировавшей с 2002 года олимпийскую сборную России, в интервью «Коммерсанту» заявил, что компания не стала переподписывать контракт с Олимпийским Комитетом России (ОКР) из-за слишком высоких финансовых требований.

Как уточнил Куснирович, ОКР «ожидал» по контракту получать от Bosco 650 млн рублей в год.

«Они [деньги], так скажем, не отрабатывались, по нашим представлениям. Наш опыт не позволял на все соглашаться с закрытыми глазами», – сказал он.

Глава компании назвал цифры «необоснованными и неадекватными» и сообщил, что «ОКР не должны показывать себя исключительно акцепторами денежных средств».

Куснирович также раскритиковал тендер по экипировке сборной.

«Самого тендера не было точно. Было предложение подать заявку. Как ее обсуждали, кто еще был участником, кроме нас, какими были критерии, остается тайной, во всяком случае для нас», – заявил он.

Ранее стало известно, что ОКР впервые за 15 лет сменит поставщика формы: вместо Bosco di Cililegi им станет компания ZA Sport, контракт с Bosco истек в январе.

Согласно данным СПАРК, учредителем ZA Sport является Анастасия Задорина. В разговоре с РБК Задорина сообщила, что компания будет экипировать олимпийцев следующие восемь лет, не уточнив, кто является учредителем ZA Sport.

Задорина – автор футболок с надписями «Тополь санкций не боится», «Санкции? не смешите мои Искандеры», на которые весной 2014 года в рамках проходившей в Москве акции можно было обменять футболки с иностранной символикой.

Как писал Forbes, Задорина является дочерью главы Службы обеспечения деятельности ФСБ и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина. Собеседник РБК позже подтвердил, что Шекин до сих пор возглавляет подразделение.

Bosco одевала российских спортсменов на восьми Олимпиадах, а также являлась партнером Олимпиады-2014 в Сочи. По данным Forbes, в период с 2002 по 2016 год группа Bosco могла заплатить более $120 млн за сотрудничество с ОКР.