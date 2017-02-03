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Законопроект о приравнивании к митингам встреч депутатов с избирателями, 2 февраля внесенный в Госдуму депутатом от «Единой России» Ириной Белых, согласован с Кремлем, утверждают источники РБК.

Поправки в закон о митингах предполагают введение особого порядка уведомления о таких встречах: депутаты всех уровней, желающие встретиться с избирателями, должны согласовать мероприятие не позднее, чем за семь дней (для обычных митингов минимальный срок – 10 дней), причем без предварительного согласования встречи невозможны.

Несмотря на то, что часть депутатов считает идею «безумной», московская администрация через Белых «проводит свои инициативы», и законопроект «согласован с президентской администрацией и будет поддержан», добавляет РБК.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин в разговоре с изданием назвал инициативу «прямым нарушением конституции».

В декабре 2016 года Мосгордума приравняла к митингам встречи парламентариев с избирателями в Москве. Таким образом, в столице такая система уже действует, и Белых хочет узаконить ее на федеральном уровне, напоминает РБК.