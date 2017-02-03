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«Дочка» «Ростеха» «РТ-проектные технологии» (РТПТ) может вне конкурса стать единственным исполнителем контракта на регулирование Единой информационной системы госзакупок (ЕИС) в 2017–2018 годах, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и сотрудника РТПТ.

Проект распоряжения находится в правительстве, «прошел все необходимые согласования и в ближайшие дни может быть подписан премьером Дмитрием Медведевым», рассказывает газета.

«Ростех» с осени просил без конкурса отдать «дочке» заказ, напоминают «Ведомости», причем Минфин поддержал эту идею, направив в правительство письмо, в котором говорилось, что «смена разработчика системы на конкурсе повышает риски потери информации».

По подсчетам Минфина, контракт может принести «Ростеху» 350 млн рублей в год.

Газета отмечает, что интеграция ЕИС с 2017 года в части госзаказа с подсистемой «Управление закупок» электронного бюджета привела к «затруднению работы системы в январе».

Из-за изменений форм плана-графика, системы контроля документов, а также нового формирования планов закупок появился «большой объем данных», с которым не справились казначейство и выигравшая конкурс на поддержку ЕИС в первом полугодии 2017 года компания «Ланит», добавляет издание.

23 января «Ведомости» писали о поручении Владимири Путина премьер-министру Дмитрию Медведеву назначить разработчика Единой информационной системы (ЕИС) на 2017–2018 годы.

В ноябре министр открытого правительства Михаил Абызов выступил с инициативой сделать Минфин единственным министерством, которое будет контролировать закупки государства и госкомпаний. Поручения президента стало ответом на письмо Минфина, сообщала газета.