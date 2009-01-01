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В России существует схема отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), «которая со всех сторон защищена законом», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Как отмечает газета, схема реализуется через двух юридических лиц – резидента и нерезидента. Стороны договариваются взыскать долг через третейские суды или через заключение мировых соглашений. Выступающий истцом нерезидент требует от резидента-ответчика погасить задолженность, который соглашается с его требованием. Далее суды принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент «на совершенно законных основаниях» обращается в ФССП. Приставы в принудительном порядке списывают с должника средства в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке.

В пресс-службе ЦБ изданию подтвердили существование проблемы и добавили, что в 2016 году по этой схеме «на зарубежные счета было переведено около 16 млрд рублей, или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год». Всего по имеющим признаки такой схемы искам суды взыскали более 37 млрд рублей, уточнили в ЦБ.

В ЦБ также отметили, что выявить схему несложно. Тем не менее суды, ФССП и банки не имеют полномочий, чтобы предотвратить ее, уточняет «Коммерсантъ».

Для решения проблемы в ЦБ готовят «рекомендации для банков». Также сейчас реализуется реформа третейских судов, в рамках которой ужесточат требования к их созданию, рассказал газете партнер юридической компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.

В 2010–2013 годах в России существовала «молдавская схема» по отмыванию денег за рубеж, также построенная на фиктивной задолженности. По ней было выведено несколько десятков млрд долларов.