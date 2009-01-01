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CEO Uber Technologies Трейвис Каланик покинул консультативный совет бизнеса при президенте США Дональде Трампе, пишет Reuters.

Агентство ссылается на письмо Каланика президенту, в котором говорится, что «участие в деятельности совета не означало поддержку политики Трампа и его программы, но, к сожалению, было воспринято именно так».

Как уточняет Reuters, выступающие против иммиграционной политики Трампа активисты в социальных сетях призывали удалять приложение Uber в пользу конкурента Lyft, причем среди критиков Каланика были и его собственные водители, многие из которых являются иммигрантами.

У главы Uber также был краткий разговор с Трампом, в ходе которого он отметил, что иммиграционный указ – это «проблема для нашего общества» и уведомил президента об отказе от участия в работе совета.

Одним из первых документов, подписанных новым американским лидером 27 января, стал указ об ужесточении миграционный политики. Трамп распорядился на 90 дней запретить въезд в США гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Йемена и Сомали, а также приостановил программу по приему беженцев на 120 дней.