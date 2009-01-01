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Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала четыре танка Т-64 в подконтрольной Украине Авдеевке, следует из отчета организации.

Кроме того, на украинской стороне наблюдатели ОБСЕ также зафиксировали несколько систем залпового огня ВМ-21.

На территориях самопровозглашенной ДНР ОБСЕ зафиксировала несколько артиллерийских установок.

В ночь со 2 на 3 февраля на Донбассе вновь был нарушен режим прекращения огня – в результате ракетного обстрела Донецка погибли двое и как минимум 13 человек ранены, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на спасательные службы ДНР.

В Совбезе ООН осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями, добавляет агентство.

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке обвинил Россию в «систематическом» нарушении минских договоренностей и обострении ситуации на Донбассе.

Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что Украина провоцирует эскалацию конфликта с целью «наладить отношения с действующей администрацией [США]».

31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «ополченцам Донбасса пришлось давать отпор» в районе Авдеевки, и в результате «вторжение было пресечено». Позже Песков назвал ситуацию в Авдеевке «провокацией».

О возобновлении обстрелов в Донбассе сообщалось 29 января.

Подписанные в 2014 году Минские соглашения предполагают, среди прочего, отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.