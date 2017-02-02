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Команда президента США Дональда Трампа отвергла план администрации предыдущего президента Барака Обамы по нападению на неофициальную столицу ИГИЛ – сирийский город Ракка, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших официальных лиц США.

Как сообщает издание, администрация Обамы в течение семи месяцев разрабатывала план нападения на город с помощью курдов, но «совещалась так долго, что времени привести план в действие не оставалось».

В результате советник Обамы передал детали плана команде Трампа 17 января, за 3 дня до инаугурации нового президента. План включал в себя аргументы, с помощью которых Трамп должен был убедить президента Турции Реджепа Эрдогана согласовать операцию, ведь турки расценивают курдов как «врага №1», рассказывает WP.

Обама надеялся, что его приготовления помогут Трампу быстро санкционировать операцию, но в команде нового президента от плана сразу отказались, назвав его «плохо сделанной работой».

Они дали нам информацию, но мы нашли в ней огромные пробелы, – рассказал представитель команды Трампа.﻿

В частности, силами армии США предполагалось обучить курдов использовать новый инвентарь и воевать в условиях города, но газета уточняет, что администрация Трампа раскритиковала идею из-за отсутствия деталей и «плана Б».

Команда Обамы, в свою очередь, возразила, что тренировка курдов, фактически, и есть «план Б», так как «план А» – использовать армию Турции для взятия Ракки – провалился.

Издание добавляет, что Трамп намерен «полностью уничтожить ИГИЛ» и собирается «развязать руки» министру обороны Джиму Мэттису и главе Объединенного комитета начальников штабов Джозефу Данфорду, что, отмечает WP, может привести их к «вариации» плана Обамы.