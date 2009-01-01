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Счетная палата США выявила производственный дефект в конструкции ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, рассказали Wall Street Journal источники в правительстве и отрасли.

По информации издания, специалисты Счетной палаты обнаружили проблемы с лопастями турбины, подающими топливо в ракетные двигатели – на них образуются трещины. Неисправность может привести к реконструкции турбин.

«Мы квалифицировали двигатели таким образом, чтобы они не поддавались появлению трещин, но сейчас модифицируем конструкцию, чтобы исключить их возникновение», заявили в SpaceX. Изменения внесут в «окончательный проект» Falcon 9, которая будет предназначена для совершения пилотируемых полетов.

Окончательный отчет о причинах сентябрьской аварии Falcon 9 будет обнародован в течение нескольких недель, добавляет издание.

14 января 2017 года ракета Falcon 9 успешно стартовала с базы Ванденберг ВВС США, в Калифорнии и вывела на орбиту десять американских спутников Iridium NEXT.

1 сентября 2016 года Falcon 9 взорвалась на пусковой площадке на мысе Канаверал во Флориде, причиной аварии SpaceX тогда назвала выход из строя одного из трех композитных резервуаров высокого давления (COPV).

28 июня 2015 года ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который должен был полететь на МКС, взорвалась на 139-й секунде полета.

После сентябрьского неудачного испытания SpaceX приняла решение отложить до мая 2018 года запуск Dragon с астронавтами NASA, планировавшийся на конец 2017 года.

Как подсчитала WSJ, после аварии в 2015 году убытки SpaceX составили $260 млн.