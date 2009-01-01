08:16

Министерство финансов США смягчило санкции в отношении ФСБ России после жалоб Microsoft и Cisco, пишет Financial Times.

По данным газеты, технологические компании указывали на невозможность получить из-за санкций. необходимые документы для торговли с Россией

ФСБ, напоминает издание, выдает разрешения на поставки в Россию роутеров, компьютеров, программного обеспечения и других продуктов, связанных с кибербезопасностью.

О смягчении санкций против ФСБ стало известно 2 февраля. После решения американского Минфина американские компании смогут получать лицензии и разрешения ФСБ для экспорта информационных технологий.

В администрации президента США Дональда Трампа уточнили, что такой шаг не стоит расценивать как изменение политики США по вопросу антироссийских санкций.

ФСБ попала под американские санкции в декабре 2016 года. Как писало РБК, из-за этого у поставщиков электроники, в том числе планшетов и телефонов, могут возникнуть проблемы.