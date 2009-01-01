08:35

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначил своим советником представителя РПЦ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

Новым советником на общественных началах стал первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. В Московской патриархии он отвечает за работу с политическими партиями.

Щипков от комментариев газете по поводу назначения отказался. Глава комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Сергей Гаврилов высказал предположение, что Володин привлек Щипкова для работы с семейным законодательством.

«Коммерсантъ» отмечает, что Щипков работал советником на общественных началах Сергея Миронова, когда тот возглавлял Совет федерации. Один собеседников газеты, работавший с Щипковым в тот период, назвал его «кандидатом философских наук традиционных взглядов».

Володин после перехода в Госдуму из Администрации президента (АП) назначил себе нескольких советников на общественных началах. В том числе Алексея Чадаева и Ивана Демидова, которые работали с ним в АП, напоминает «Коммерсантъ».