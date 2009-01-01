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Первый вице-премьер Игорь Шувалов назвал столицу Мордовии Саранск примером хорошего благоустройства среди городов России. Об этом он заявил в ходе выступления в Кемерове на сессии о повышении качества среды моногородов, передает «Интерфакс».

«Пример Саранска: небольшой город, но не выглядит провинциальным. <…> Озеленен и благоустроен в европейских традициях», – пояснил он.

По словам Шувалова, особое внимание благоустройству должны уделить власти моногородов. «Думать только о том, как живет главное предприятие – это никогда не поднять экономику города», – подчеркнул первый вице-премьер. Он также напомнил, что моногорода существуют во всем мире – и в Африке, и в Великобритании.

В конце января премьер-министр Дмитрий Медведев поставил правительству задачу привести российские города в «достойный вид» за пять лет. До этого глава правительства говорил, что улучшение качества жизни в городах – «вопрос конкуренции за лучшие умы, а значит и за бизнес-идеи, за инвестиции».

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