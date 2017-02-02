11:03

Экономика России за два года сократилась на 3% вместо 4,2%, о которых говорилось ранее, из-за пересмотра метода расчета расходов страны на оборону. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый метод расчета был принят в конце 2016 года в рамках перехода на общепринятый международный стандарт. В нем придается больший вес оборонным расходам в условиях активного перевооружения армии России.

«Значительная часть военных расходов идет не на текущее содержание армии, а именно на перевооружение по Программе-2020. А это как раз те самые категории расходов, которые раньше не включались в расчет ВВП, а теперь включают», – объяснила экономист Citigroup Екатерина Власова.

Пересмотр метода расчета ВВП может означать, что результаты этого года для российской экономики будут не такими сильными, как прогнозировалось, в условиях давления на бюджет, которое может заставить правительство сократить расходы на оборону.

Если программу перевооружения действительно урежут и перенесут на 2020-е годы, то «это статистически может отклонить ВВП вниз», считает Власова.

Член Экономической экспертной группы, которая консультирует правительство, Алексей Балаев заявил, что пересмотр данных никак не связан с военной операцией России в Сирии. «Росстат смотрит на произведенное оборудование, а не то, как оно использовалось», – сказал он.

Вероятнее всего, «просто совпало», что методику привели в соответствие с международными стандартами во время военных действий, предположил экономист.

1 февраля Росстат во второй раз пересмотрел оценку по динамике ВВП России в 2015 году. По данным службы, за этот период отечественная экономика сократилась на 2,8%. Ранее в январе Росстат улучшил оценку по спаду ВВП в 2015 году с 3,7%и до 3%.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию поручил правительству подготовить план развития экономики до 2025 года, который позволит стране к 2020 году выйти к темпам роста ВВП, превышающим мировые.

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) заявляли, что задача обеспечить рост экономики на 1–4% «элементарно» решается путем увеличения добавленной стоимости за счет неэффективных проектов и непроизводительных расходов. Однако «статистический “рост ради роста” – это не путь к победе», отмечали экономисты.