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Банк России на заседании 3 февраля решил не менять ключевую ставку и оставил ее на уровне 10% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Совет директоров отмечает, что динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. При этом замедление темпа роста потребительских цен отчасти обусловлено влиянием временных факторов. Планируемое проведение Минфином России операций по покупке/продаже иностранной валюты на валютном рынке в рамках применения переходного бюджетного правила не создаст существенных инфляционных рисков при сохранении Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился», – говорится в материалах ЦБ.

В результате Центробанк оправдал прогнозы аналитиков, большинство из которых считали, что ставка сохранится на прежнем уровне. Так, эксперты Sberbank CIB Investment Research связывали решение ЦБ не менять ставку с запланированными Минфином валютными интервенциями.

«По нашим расчетам, новая программа валютных интервенций сама по себе при нынешних ценах на нефть может повлечь за собой ослабление российской валюты не более чем на 5–10%. Наши расчеты позволяют предположить, что при ослаблении рубля на 10% инфляция может ускориться на 1,3 процентных пункта, и жесткая денежно-кредитная политика должна нивелировать такой инфляционный эффект», – поясняли аналитики.

В Sberbank CIB также выразили мнение, что Центробанк вряд ли будет корректировать ставку до апреля-июня 2017 года. В сентябре регулятор указывал, что может пересмотреть ставку в первом или втором квартале 2017 года.

В свою очередь, специалисты АТОНа отмечали, что «основной “интригой” остается тон пресс-релиза»: если регулятор решит, что операции Минфина ослабят рубль, то риторика заявлений будет «умеренно-жесткой». В этом случае в пресс-релизе сохранится формулировка о том, что ЦБ рассмотрит снижение ставки в первом полугодии.

В 2016 году Центробанк снижал ключевую ставку дважды – в июне (впервые с середины 2015 года) и в сентябре. В 2014 году регулятор для борьбы с инфляцией неоднократно поднимал ставку: так, в декабре того года ставка была увеличена сначала до 10,5% годовых, затем – до рекордных 17%.