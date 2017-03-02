14:40

Прокуратура запросила оппозиционеру Алексею Навальному пять лет условно по делу «Кировлеса» со штрафом 500 тысяч рублей. Трансляция из зала суда идет на Newcaster.TV.

Для бизнесмена Петра Офицерова прокурор попросил четыре года условно и штраф.

В Ленинском районном суде Кирова проходит пересмотр дела, по которому в 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены соответственно к пяти и четырем годам реального срока, который затем заменили на условное наказание.

Их признали виновными в хищении у предприятия 16 млн рублей. В ходе слушаний 3 февраля защита Навального и Офицерова просила прекратить уголовное дело, судья оставил это ходатайство без рассмотрения.

Прокурор на прениях сторон напомнил, что Офицеров и Навальный своей вины не признали, по мнению стороны обвинения, «подсудимые стараются оправдать себя, обходя молчанием невыгодные для себя моменты».

Говоря о решении ЕСПЧ, который нашел нарушения в деле «Кировлеса», после чего Верховный суд РФ направил дело на пересмотр, прокурор заметил, что это «только версия».

https://twitter.com/navalny/status/827469748157964289

На заседании 1 февраля суд назначил Навальному и Офицерову подписку о невыезде из Кирова до 10 февраля. Навальный отказался давать подписку, заявив, что 4 февраля намерен открывать в Петербурге предвыборный штаб.

На суд 1 февраля Навального планировали доставить принудительно. Несмотря на то, что у него были билеты в Киров на день заседания, 31 января в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли приставы, с которыми политик вечером того же дня вылетел из Москвы.

На время пересмотра дела Навальный получил возможность участвовать в выборах, в декабре 2016 года он объявил о намерении стать кандидатом в президенты России. Если суд согласится с предложенной прокуратурой мерой наказания, оппозиционер снова потеряет право быть кандидатом.