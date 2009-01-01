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Решение российской стороны ввести пограничную зону на границе с Белоруссией является попранием межгосударственных договоров, в том числе касающихся границ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодной конференции с представителями СМИ и общественности, передает «Интерфакс».

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ», – подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что отношения Минска и Москвы сейчас переживают кризис, в том числе из-за того, что в российском руководстве есть «определенные силы», чьи действия расходятся с мнением и решениями президента РФ Владимира Путина. По словам Лукашенко, «президент [Путин] прямо мне говорит: “Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю”».

Лукашенко также заявил, что обострение взаимоотношений между двумя государствами «происходит потому, что у России появилась настороженность, что Белоруссия уйдет на Запад». При этом эскалации конфликта, по мнению Лукашенко, послужил нефтегазовый спор между странами (который он назвал «издевательством» над Минском), и в результате появилось решение по границе.

Как подчеркнул президент Белоруссии, республика не нарушила ни одного договора с Россией, передает БЕЛТА. Он также заявил, что в случае необходимости Белоруссия «обойдется» без российской нефти, хотя это и будет трудно. Как сообщает «Прайм», Лукашенко объявил, что белорусская сторона обратилась в суд в связи с сокращениями поставок нефти из РФ, а вице-премьер Владимир Семашко 4 февраля продолжит переговоры с Москвой по нефти и газу.

«Я опять же сдерживаю себя, чтобы тут не наговорить, потому что Семашко там, наверное, побледнел – ему же завтра переговоры продолжать с Россией», – пошутил Лукашенко.

В то же время Лукашенко выразил уверенность, что Россия и Белоруссия рано или поздно смогут решить все спорные вопросы. Он назвал полным вымыслом сообщения о выходе Белоруссии из союзного государства с РФ, а также Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического сообщества.

О том, что Россия вводит погранзону в Брянской, Смоленской и Псковской областях на границе с Белоруссией, следует из трех приказов, подписанных главой ФСБ Александром Бортниковым в конце января. Приказы должны вступить в силу 7 февраля. В Совете Федерации объяснили, что погранзоны на белорусской границе рассчитаны на граждан третьих стран, «например, соседней Украины». Источники телеканала «Дождь» в Кремле пояснили, что погранзона с Белоруссией создается в ответ на введение Минском пятидневного безвизового режима для граждан ЕС и США.