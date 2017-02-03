12:29

Минфин за февраль приобретет иностранную валюту на 113,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ежедневно Министерство финансов планирует покупать валюту на сумму 6,3 млрд рублей. Сделки будут совершаться каждый рабочий день в период с 7 февраля по 6 марта. Уточняется, что покупки будут производиться равномерно в течение рабочего дня.

Покупка валюты связана с повышением стоимости нефти.

Курс рубля на фоне этой новости показал рост на 10 копеек, но затем начался откат к изначальным показателям, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. На 12:35 мск стоимость доллара составляла 59,5 рублей, а евро 63,9 рублей.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что валютные интервенции Минфина не окажут значительного влияния на рубль в феврале. По их мнению, эффект от покупки иностранной валюты может проявиться во втором и третьем квартале 2017 года.

В ЦБ при этом признали существование краткосрочных рисков из-за начала покупок иностранной валюты.

В конце января Минфин сообщил, что с февраля начнет операции по продаже и покупке иностранной валюты. Покупка будет проводиться, если стоимость нефти марки Urals будет выше $40 за баррель. Объем покупки валюты будет определяться ежемесячно.

Reuters узнало, что в 2017 году Минфин планирует получить дополнительно 1,4 трлн рублей при стоимости нефти $50, а при цене $55 за баррель – 2 трлн рублей.