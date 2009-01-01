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Французский солдат ранил вооруженного ножом мужчину, пытавшегося зайти в Лувр. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

По словам собеседника агентства, мужчина, в руках которого также был чемодан, планировал войти в магазин при музее. Он попытался напасть на другого солдата, прежде чем получил ранение.

Как сообщает BFMTV, солдат получил ранение в руку. По данным телеканала, у мужчины в руках было два чемодана. Взрывчатых веществ в них не обнаружено. Позже в полиции заявили, что у мужчины обнаружили два мачете.

В полиции сообщают, что мужчина кричал «Аллаху акбар». Глава парижской полиции Мишель Кадо заявил, что он предположительно действовал самостоятельно.

«Мы имеем дело с человеком, который явно был агрессивным и представлял прямую угрозу, и чьи высказывания наталкивают нас на мысль о том, что он планировал совершить теракт», – сказал он.

Еще одного человека правоохранители задержали из-за подозрительного поведения. Пока что его связь с вооруженным мужчиной не установлена.

Сейчас территорию вокруг Лувра оцепили. МВД Франции назвало инцидент «серьезным».

В полиции заявили, что с территории музея эвакуировали людей. Станции метро, расположенные рядом с музеем, временно перекрыты. Представитель Лувра сообщил, что музей на данный момент закрыт, однако сообщения об эвакуации не подтвердил.