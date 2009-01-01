Президент Белоруссии Александр Лукашенко ежегодно проводит так называемый «Большой разговор» с представителями общественности и средств массовой информации. На этих встречах он высказывается по всем животрепещущим вопросам, после чего его заявления СМИ разбирают на цитаты. На пресс-конференции в пятницу, 3 февраля Лукашенко выступил с разгромной речью о России. В чем он обвинил Москву?

В нарушении договоров о границах

Основную критику со стороны белорусского президента вызвало решение России ввести пограничную зону в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Такой приказ в конце декабря 2016 года отдал глава ФСБ Александр Бортников; вступить в силу он должен 7 февраля. По неподтвержденным данным, Россия пошла на этот шаг в ответ на введение Минском пятидневного безвизового режима для граждан ЕС и США.