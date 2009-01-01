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Танки, которые ранее зафиксировала в подконтрольной Украине Авдеевке миссия ОБСЕ, находятся в оперативном резерве и в боевых действия не участвуют. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

«Указанная бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск. В боевых действиях танки не участвуют», – говорится в сообщении.

В ночь на 3 февраля мониторинговая группа ОБСЕ зафиксировала в Авдеевке четыре танка Т-64, а также несколько систем залпового огня БМ-21. На территориях, подконтрольных самопровозглашенной ДНР, зафиксировано несколько артиллерийских установок.

В эту же ночь в Донбассе снова был нарушен режим прекращения огня. При ракетном обстреле Донецка погибли два человек, как минимум 13 человек получили ранения.

О возобновлении обстрелов в Донбассе стало известно 29 января. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина спровоцировала эскалацию конфликта с целью наладить отношения с новой администрацией США.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в «систематическом» нарушении Минских договоренностей и обострении ситуации в Донбассе.