В декабре 2016 года Алексей Навальный объявил о своем выдвижении на ближайшие президентские выборы. Допустят ли его до этих выборов – вопрос открытый, тем более что суд Кирова готовится вынести повторный приговор Навальному и Петру Офицерову по делу «Кировлеса». Получив условный срок, Навальный потеряет право баллотироваться, но команда оппозиционера, очевидно, будет бороться за места на выборах любого уровня, где появится такая возможность – в частности, на муниципальных выборах в Москве осенью 2017-го.

Какую долю избирателей Навальный потенциально может привлечь? Может ли он рассчитывать на выборах лишь на сторонников своей политической программы или на широкий круг недовольных властью россиян? Многое ли зависит от его стратегии и действий? Судить об этом помогает прошлый опыт – на выборах мэра Москвы 2013 года за Навального, вопреки всем прогнозам, проголосовали 27% пришедших на участки, и совсем немного не хватило до второго тура.

Политологи из Университета Индианы и Колумбийского университета Регина Смит и Ирина Соболева исследовали причины этого успеха. С декабря 2011 года они изучали массовые протесты против фальсификации результатов выборов в Госдуму и выборов президента, опрашивали участников протестных и пропутинских митингов, с помощью фокус-групп сравнивали их с теми, кто в митингах не участвовал, а также вели включенное наблюдение за ходом избирательных кампаний кандидатов в мэры и взяли десятки интервью у активистов штаба Алексея Навального.

Смит и Соболева пришли к выводу, что Навальный сумел построить свою избирательную кампанию на ресурсе уличных протестов, и в этой стратегии было много инновационного. В итоге за Навального агитировали даже те, кому он был не симпатичен. Однако протестная волна схлынула, власть ужесточила наказания за несанкционированную уличную активность, а рейтинг Путина снова взлетел после присоединения Крыма. Republic попросил Ирину Соболеву оценить, какую работу над ошибками нужно провести политику, чтобы преуспеть на выборах в новых условиях, и дать ему несколько конкретных рекомендаций.

Что Навальный делал правильно и почему это уже не сработает

Главная инновация кампании Навального 2013 года, по мнению ученых, – в том, что его команде удалось «вынести политику за пределы избирательного участка». Идущий на второй срок Сергей Собянин воспринимал выборы как явку избирателей на участки в нужный день по схеме, которая обычно используется властью в региональных избирательных кампаниях. Навальный же боролся за изменение шаблона – он делал ставку на тех, кто не ходит на выборы и кто до «белоленточных» протестов предпочитал держаться в стороне от политики.