14:54

Глава правительства Дмитрий Медведев наградил первого вице-премьера Игоря Шувалова медалью Столыпина I степени. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как уточняется в документе, медаль присуждена «за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд».

Помимо Шувалова премьер-министр также наградил медалью зампреда правительства Сергея Приходько «за вклад в решение стратегических задач социально-экономического развития страны и обеспечение деятельности правительства».

Заметка дополняется.