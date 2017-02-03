15:23

МТС, «Мегафон» и «Билайн» получат лицензии на 3G вещание в России, не работая в Крыму. Об этом РБК рассказал представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Все как работало, так и будет работать. Операторов “большой тройки” никто насильно в Крым не собирается загонять», – заявил он.

Федеральные лицензии на связь третьего поколения (3G) выдаются тем операторам, которые работают на всей территории России. Операторы, однако, не начинали работать в этом регионе, опасаясь западных санкций.

Ампелонский сообщил, что Роскомнадзор изменит список российских регионов, на которых необходимо обеспечивать покрытие связи, и не станет включать в него Крым и Севастополь. С данным решением согласились все операторы «большой тройки», рассказал представитель Роскомнадзора.

Федеральные лицензии у «большой тройки» истекают весной 2017 года. Ранее собеседники РБК в Роскомнадзоре сообщали, что у операторов могут возникнуть проблемы с получением лицензии на 3G связь.

В августе глава Крыма Сергей Аксенов потребовал отменить роуминг на территории Крыма. На данный момент в республике работают сотовые операторы «Крымтелеком» и «К-телеком».