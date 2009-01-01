15:07

Спорные хозяйственно-экономические и коммерческие вопросы, которые возникают в отношениях России и Белоруссии, «должны решаться в спокойной манере, путем деловых переговоров». Так в пресс-службе Кремля прокомментировали заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает «Интерфакс».

«Мы рассчитываем, что тот набор разногласий экономических, который в настоящий момент фигурирует на нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров», – подчеркнули в Кремле.

В пресс-службе президента РФ отметили, что «российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии, исходя из особого союзнического характера наших отношений», сообщает «Прайм».

В Кремле также выразили недоумение призывом Лукашенко возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. «Мы считаем, что российский Россельхознадзор выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением», – указали в пресс-службе.

Заметка дополняется.