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В Кремле надеются, что ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса «хватит боеприпасов», чтобы дать отпор «агрессивным действиям». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины», – цитирует его «Интерфакс».

Вместе с тем, как добавил представитель Кремля, российские власти не занимаются подсчетами боеприпасов в Донбассе.

С конца января в Донецкой области возобновились обстрелы, российская сторона заявляет, что новый виток конфликта спровоцировала Украина.

Миссия ОБСЕ зафиксировала в Авдеевке четыре украинских танка Т-64, в Киеве объяснили, что техника находится в населенном пункте для «адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск».