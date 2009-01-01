Когда приматы спустились с деревьев на землю, их жизнь стала гораздо опаснее – они утратили защиту от большинства хищников. Когда охотники и собиратели решили перестать кочевать, они потеряли и здоровье – археологические находки показывают, что оседлость ухудшила качество их питания и испортила зубы. И все же в конце концов сельскохозяйственная революция привела к появлению городов, письменности и всего того, что сегодня зовется цивилизацией. Ответом на вопрос «что же толкало прогресс вперед?» вполне может оказаться алкоголь.

Долгое время историки и археологи отводили алкоголю вторичную роль. Его рассматривали как значимый продукт, но не более, чем другие. Алкогольные напитки всегда считались побочным продуктом цивилизации (все мы слышали о том, что пиво появилось как следствие хлебопечения), но никак не ее центром или двигателем. Сегодня ряд ученых пытаются оспорить это видение. Они утверждают, что без алкоголя не было бы современного мира, а любовь к спиртному была существенным конкурентным преимуществом наших предков.