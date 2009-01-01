15:38

Россия официально не признает паспорта Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

При этом он отметил, что у владельцев таких паспортов действующие украинские документы приходят в негодность, а возможность получить новые отстутсвует.

«У этих граждан просто нет иного выхода, им необходимо гуманитарное содействие», – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, российские компании, а также муниципальные и местные органы власти признают паспорта ДНР и ЛНР «исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса».

«Исходя из этих гуманитарных соображений, такие ситуации действительно возможны», – сказал он.

2 февраля РБК сообщило, что владельцы паспортов ДНР и ЛНР могут с из помощью пользоваться целым рядом услуг на территории РФ: покупать билеты на внутренние авиарейсы и поезда дальнего следования, а также бронировать гостиницы.

источник в дипломатических кругах рассказал РБК, что паспорта самопровозглашенных республик действуют в России действуют по неформальной договоренности ополченцев и российских властей: власти «закрывают глаза на эти паспорта, чтобы люди могли передвигаться по России».

ЛНР и ДНР начали выдавать собственные паспорта с 2015 года. По данным на январь 2017 года, документы получили около 40 тыся ччеловек.