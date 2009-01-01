15:48

С начальника отдела участковых иркутского отделения полиции сняли обвинения в халатности по делу об отравлении «Боярышником». Об этом «Интерфаксу» сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Следствие сняло обвинение в халатности с Дениса Черемисина, он восстановлен в должности, с него снята подписка о невыезде», – сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации. Об отстранении Черемисина от должности стало известно в январе.

Полицейского задержали в том же месяце, суд отказался арестовывать его и взял подписку о невыезде.

По версии следствия, Черемисин в течение 2016 года не организовал контроль торговых площадок со стороны участковых, и в одном из торговых павильонах был продан концентрат для ванн «Боярышник», из-за которого погибли люди.

Всего от отравления концентратом в Иркутске погибли 77 человек, фигурантами уголовного дела стали 22 человека.