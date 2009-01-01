16:11

Роскомнадзор попросил тюменскую прокуратуру пересмотреть решение о блокировке статьи с «рецептом изготовления динамита» в игре Minecraft. Об этом сообщается на странице ведомства «ВКонтакте».

«Оперативно был получен ответ, что заявление о пересмотре решения направлено в суд, а меры по исполнению этого решения пока не применять. Хорошо, не будем», – говорится в сообщении.

Как пояснили в Роскомнадзоре, решение о блокировке статьи принял Заводоуковский районный суд Тюменской области. Где именно был опубликован материал, не уточняется.

Minecraft – игра в жанре «песочницы», он не ставит перед игроком каких-то конкретных задач. В основном, целью является выживание и исследование мира игры. В 2014 году разработчика игры, студию Mojang купила Microsoft.

Корпорация выпускает на основе игры учебные курсы, в том числе программирования для детей, кроме того, была создана версия Minecraft для школьников.