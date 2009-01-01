16:37

«Роснефть» предложила изменить порядок доступа к документации публичных компаний, еще сильнее ограничив права их миноритарных акционеров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства, соответствующие положения содержатся в замечаниях, которые «Роснефть» подготовила к законопроекту Минюста об информационных правах акционеров публичных компаний. В частности, речь идет о том, что к дополнительной информации, например, к договорам о крупных сделках, могут быть допущены акционеры с пакетом акций более 1%. Сейчас эти документы могут запросить даже владельцы одной акции.

Кроме того, «Роснефть» считает возможным расширить перечень оснований для отказа в доступе к документам. В него предлагается включить случай, когда запрашиваемый документ содержит коммерчески чувствительную информацию, или есть основания полагать, что запросившее документ лицо может использовать информацию во вред обществу.

Заметка дополняется.