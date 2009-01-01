Интересные кадровые перестановки продолжаются в российских органах власти. На днях новым замминистра обороны был назначен бывший глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин, человек, близкий к Сергею Чемезову и Игорю Сечину. В Минобороны он занял освободившееся место Анатолия Антонова, перешедшего в декабре прошлого года в МИД России. Что значит это назначение в преддверии ожидающейся большой российско-американской сделки?

В Минобороны Антонов трудился почти шесть лет, придя туда в феврале 2011 года для налаживания международного военного сотрудничества. Но до этого он почти всю свою жизнь проработал в системе МИДа, где почти десять лет возглавлял важнейший департамент по вопросам безопасности и разоружений – «департамент без права на ошибку». Это был период медведевской оттепели, наполненной надеждами на второй срок преемника Путина. Кремлю тогда удалось заключить стратегически значимое соглашение СНВ-3, что стало символом «перезагрузки» и главной заслугой Медведева как главы государства. Антонов, при этом, был одной из ключевых фигур, непосредственно участвующих в переговорах с США по ядерному разоружению. Тогда его называли одним из самых опытных и успешных переговорщиков.