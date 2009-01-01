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Вкладчики банка «Камский горизонт» провели митинг у здания Агентства по страхованию вкладов. Больше 150 клиентов банка, которых АСВ не обнаружило в реестре вкладчиков, собрались на улице Высоцкого и на протяжении полутора часов пытались добиться «диалога с представителями АСВ».

Центральный банк отозвал лицензию «Камского горизонта» 3 ноября 2016 года. Через две недели АСВ начало выплаты страхового возмещения вкладчикам, и к концу года выплатило 567 вкладчикам 335 млн рублей. Однако еще почти 700 вкладчиков с требованиями на 721,4 млн рублей, обратившиеся в АСВ, оказались «за балансом», то есть в официальной отчетности банка их депозиты отражены не были.

После начала страховых выплат в АСВ стали поступать заявления о несогласии с размером возмещения от вкладчиков, сведения о которых полностью или частично отсутствуют в реестре, переданном временной администрацией, говорится в сообщении агентства. «По информации, полученной от временной администрации, в структурных подразделениях банка в Москве действовала организованная работниками банка мошенническая схема по привлечению денежных средств физических лиц во вклады без их отражения в официальном балансе с последующим их хищением», – уточнили в АСВ.

Временная администрация так и не смогла обнаружить первичные банковские документы (договоры вклада, приходные кассовые ордера и другие) и направила в МВД заявление о проведении проверки на предмет наличия в действиях работников банка признаков уголовных преступлений.

Вкладчики банка считают, что этого недостаточно. «Мы уже три месяца не можем получить свои деньги застрахованные государством. И государство наши проблемы не видит. Что же нам, идти в американское посольство просить помощи посла?» – возмущался один из вкладчиков. Представители АСВ к митингующим так и не вышли.

«Хотя нам так и не удалось добиться какого-то диалога с АСВ сегодня, мы, благодаря юристам, все-таки выработали стратегию, как мы будем добиваться возврата наших денег», – говорит организатор инициативной группы забалансовых вкладчиков «Камского горизонта» Артур Гукасян. «Директор департамента по страхованию вкладов Абрамов несколько недель назад на встрече советовал обращаться в МВД, писать заявление, чтобы нас признали потерпевшими, но это тупиковый путь. Так сделали, например, забалансовые вкладчики банка Волга кредит, и это все закончилось просто бумажной волокитой, мы будем идти в суд», – рассказывает он.

Агентство по страхованию вкладов не ответило на запрос Republic на момент публикации.

«Камский горизонт» занимал 537-е место в банковской системе России. Ранее он полностью принадлежал семье бывшего главы администрации Набережных Челнов Рафгата Алтынбаева, но в 2015 году 76% акций кредитного учреждения купил экс-владелец АйМаниБанка Сергей Востриков. АйМаниБанк лишился лицензии в октябре 2016 года.