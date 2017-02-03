17:06

Ленинский районный суд Кирова разрешил Алексею Навальному покинуть Киров на время вынесения приговора. Об этом РИА Новости сообщил адвокат политика Вадим Кобзев.

Ранее прокуратура в суде по пересмотру дела «Кировлеса» потребовала для оппозиционера лишение свободы на пять лет условно и штраф 500 тысяч рублей. Приговор должны огласить 8 февраля.

На предыдущих слушаниях суд назначил политику меру пресечения в виде подписки о невыезде, которую Навальный давать отказался.

По словам оппозиционера, несмотря на выбранную судом меру он намерен 4 февраля уехать в Санкт-Петербург, где планирует открыть свой избирательный штаб.

В 2013 году Навальный и бизнесмен Петр Офицеров были признаны виновными в хищении 16 млн рублей у «Кировлеса». Их приговорили к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, изменив затем сроки на условные.

Верховный суд РФ отправил приговор на пересмотр после решения ЕСПЧ, который нашел в деле нарушения.