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Раздражение надо отличать от ярости: чтобы подготовить едкие плакаты, требуется время, которого обычно хватает, чтобы эмоции несколько ослабели. Недаром в 2011-м на первом протестном митинге в Москве – вечером после выборов – юмору не было места. Не до смеха и тем, кто из-за действий Трампа застрял в американских аэропортах.

Фото: Павел Кассин / Коммерсант; Lucy Nicholson / Reuters

Есть достаточно очевидная причина, по которой энергия протеста в обоих случаях выплескивается исключительно в креатив – забавные плакаты и наряды. Как в России, так и в США у движения отсутствует ясная и разделяемая всеми политическая цель. Лозунг «За честные выборы» успешно мобилизовал людей – однако что под ним подразумевалось? Желание добиться пересчета голосов? Немедленной смены власти на более честную? В ходе противостояния быстро выяснилось, что массы не готовы рисковать и ставить принципиальные требования, в результате чего протест был сломлен.

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То же самое происходит сегодня в Америке: чего, собственно говоря, хотят добиться люди на улицах? Импичмента новоизбранному президенту? Но на каком основании? Он избран по закону и пока формальных оснований для его отставки нет. Как и в российском случае, протест без определенной цели (которая неизбежно потребует жертв) со временем может превратиться в самолюбование.

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Когда демонстранты наполняются чувством «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», протест теряет политический потенциал. Мадонна может кричать с трибуны, что хочет взорвать Белый Дом – но когда за словами ничего не следует, они теряют силу. Напротив, конкретные возражения против запрета на въезд для граждан мусульманских стран немедленно оказались эффективны.

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То, что массы в России и Америке заговорили на одном языке и местами используют одни и те же символы – знак того, что процессы в обеих странах носят сходный характер. В тот же ряд можно поставить и многие другие страны – сегодняшний язык протестов во многом формировался интернациональным движением Occupy восемь лет назад.

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Диспозиция одна и та же: перешедшей границы власти противостоят безвластные разгневанные граждане, которые требуют справедливости и уважения. Глядя на американских демонстрантов, пора избавиться от иллюзии, что на далеком Западе существует «правильная демократия», до которой нам никак не дорасти. Протестующие похожи друг на друга, потому что схожи их эмоции, их политическая ситуация и их проблемы. Эти проблемы носят глобальный характер и вряд ли могут быть решены внутри отдельного государства. Недаром протестовать против американского президента вышли люди во многих странах мира. Манифестанты в разных странах научились слышать друг друга и перекликаться – логично предположить, что рано или поздно они постараются объединиться сомкнуть свои ряды.

Фото: Павел Кассин / Коммерсант; Jason Redmond / Reuters