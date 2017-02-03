18:13

Россия с 6 февраля вводит запрет на поставку говядины из Минской области Белоруссии в Россию. Об этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал РБК.

Данкверт сообщил, что Россельхознадзор заподозрил белорусские предприятия в том, что они используют украинское мясо. На попавших под запрет предприятиях также не соблюдались ветеринарные правила, заявил он.

«Все выявленные случаи подтверждают наличие на территории Минской области Белоруссии мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское», – рассказал Данкверт.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил завести уголовное дело на Сергея Данкверта. Лукашенко обвинил его в нанесении ущерба государству и заявил, что глава Россельхознадзора – «человек заинтересованный».

Заметка дополняется.