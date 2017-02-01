Противники Дональда Трампа, бойкотирующие его компании и связанные (даже косвенно) с ним бренды, могут праздновать очередную победу. Основатель крупнейшего сервиса такси Uber Трэвис Каланик, который входил в состав консультативного совета при новом президенте США, после протестов клиентов и собственных сотрудников вынужден был его покинуть.

Бойкот Uber – пока что самый эффектный пример кампании. От сервиса отписались сотни тысяч человек, и в рейтинге мобильных приложений его обошел главный конкурент Lyft. Водители Uber жаловались на то, что их заработки падают.

В остальном результаты бойкота пока довольно скромные. Противники Трампа включили в «черные списки» сотни компаний. Но от его брендов отказались единицы. Это неудивительно: исследования показывают, что общественный бойкот никогда не приводит к серьезному падению продаж компании-объекта. Хотя длительная кампания может ударить как по стоимости акций компании, так и по репутации бренда.

Логика бойкота при этом нередко сомнительна – например, противники Трампа ругают Uber и хвалят Lyft, хотя среди акционеров последнего – миллиардер Питер Тиль, открытый сторонник нового президента США.