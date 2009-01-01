18:46

Польша признала майнинг биткоинов и торговлю ими официальной экономической активностью. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на решение польского регулятора.

В результате такого решения компании, которые имеют дело с криптовалютой, должны будут регистрироваться в соответствующем органе.

Как отмечает Coindesk, до этого в Польше не было каких-либо специальных правил, регулирующих биткоины и другую криптовалюту.

Майнинг биткоинов – создание новых единиц криптовалюты, для этого пользователь должен создавать новые блоки в блокчейне. Для создания новых блоков компьютер должен решать сложные математические задачи.