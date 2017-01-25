19:39

Тариф на проезд по федеральным трассам для грузовиков массой свыше 12 тонн повысится до 3,06 рубля с 15 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Сейчас один километр по системе «Платон» стоит 1,53 рубля. Как писали «Ведомости», правительство обсуждало вариант повысить тариф в 2017 году дважды: с 1 февраля до 2,61 рубля и с 1 июня до 3,06 рубля.

Источники газеты также говорили, что рассматривается возможность увеличить тариф в апреле – 1-го или 15-го числа.

Система сбора с большегрузов платы за проезд по федеральным трассам действует в России с ноября 2015 года. Изначально тариф должен был составлять 3,73 рубля за километр, но после протестов дальнобойщиков тариф, а также штрафы за неоплату проезда решили снизить.

В январе 2017 года «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс решил отменить правило, по которому за неоплаченный проезд можно выписывать не больше одного штрафа в сутки. По действующим правилам штраф составляет 5 тысяч рублей, 10 тысяч – за повторное нарушение.