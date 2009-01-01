20:18

Посольство России в Дамаске 2 и 3 февраля дважды обстреляли из минометов. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Обстрел произошел из района Джобар. Один из снарядов попал между офисным и жилым зданиями, другой разорвался в 20 метрах от главного въезда в посольство.

В результате нападения жертв нет, но зданию нанесен материальный ущерб, уточнили в министерстве.

«Теперь подлые обстрелы нашего посольства совершены в условиях укрепляющегося перемирия с явной целью сорвать режим прекращения боевых действий и пустить под откос усилия по налаживанию политпроцесса», – отметили в ведомстве.

В МИД пообещали, что эти инциденты «не останутся безнаказанными», а также выразили надежду, что международное сообщество «должным образом» отреагирует на атаку.

Ранее в Сирии было достигнуто соглашение о перемирии, которое начало действовать 30 декабря и было нарушено спустя несколько часов. В конце января Астане состоялись переговоры по урегулированию сирийского конфликта с участием России, Турции, Ирана, представителей правительства Сирии и повстанцев, а также спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

В ходе этой встречи Москва представила свой проект сирийской Конституции. В Минобороны подчеркивали, что этот документ является «рамочным», итоговый вариант Конституции «сирийский народ должен сформировать сам».

Представители оппозиции проект к рассмотрению не приняли. Свое решение они объяснили тем, что «первоочередная задача на настоящий момент – это поддержание перемирия, а не разработка основного закона страны».