22:49

Интернет-компании подготовили свои попраки к законопроекту об ограничении деятельности онлайн-кинотеатров в России. С проектом ознакомились «Ведомости».

Авторами выступили представители ассоциации «Интернет-видео», онлайн-кинотеатра Ivi.ru, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), «Яндекса» и Mail.ru Group.

Согласно документу, предлагается разделить российские онлайн-кинотеатры и иностранные. В первом случае доля российских пользователей видеосервиса должна быть более 50%, при этом деятельность компаний должна осуществляться через юридическое лицо, зарегистрированное в России.

Иностранными будут считаться те онлайн-кинотестры, аудитория которых в России не превышает 50% и работа которых строится через зарубежное юридическое лицо. Ограничить иностранное владение до 20% авторы предлагают только для этой категории, тем самым избавив российские сервисы от ограничения по привлечению иностранных инвестиций.

Заметка дополняется.