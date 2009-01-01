3 февраля, 23:17

Бывший редактор сайта хакерской группы «Шалтай-Болтай» («Анонимный интернационал») в интервью «Би-би-си» рассказал, что организация не имеет отношения к публикации переписки, предположительно украденной из почтового ящика помощника президента России Владислава Суркова.

«После публикации украинцами Льюис (лидер группы) выразил удивление. Ознакомившись же с примерами, заявил, что, похоже, все настоящее, поскольку у него был массив кого-то из адресатов», – пояснил собеседник.

Источник рассказал, что арестованный в октябре по делу «Шабтая-Болтая» Владимир Аникеев является создателем и идеологом группы. Константин Тепляков, обвинение которому предъявили позже, имеет «не такое прямое» отношение к «Шалтаю-Болтаю» – он иногда выполнял технические и аналитические задачи, не имеющие отношения ко взломам.

Говоря о связи «Шабтая-Болтая» с делом о госизмене в ФСБ, заведенного на сотрудников центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, а также на менеджера «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, экс-редактор сайта сказал, что «определенно связь есть, но не напрямую, а через кураторов». Адвокатствами Иван Павлов наличие какой-либо связи между этими делами отрицал.

Сам собеседник «Би-би-си» сказал, что закончил сотрудничество с проектом в конце 2016 года. Сейчас он находится за пределами России и его не разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

В октябре 2016 года группа украинских хакеров, называющих себя «Киберхунтой», заявила, что получила доступ к одному из электронных почтовых ящиков Суркова. В сообщении хакеров говорилось о переписке Суркова со своим помощником Павлом Карповым, который, по их данным, подписывает документы псевдонимом Павлов Николай Николаевич. Сообщалось, что публикацию материалов организовал Аникеев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о взломе электронной почты Суркова, отметив, что помощник президента ей вообще не пользуется.